В Белгородской области почти 695 миллионов рублей выделят на жилье для детей-сирот

В 2022 году жильем в Белгородской области обеспечили 314 детей-сирот. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Большую часть жилых помещений для детей-сирот предоставят в 2023 году в городе Белгороде, Старооскольском городском округе, Белгородском районе, Яковлевском и Валуйском городских округах.

По достижении 18-летнего возраста детям-сиротам передается жилье. Список получателей формирует министерство социальной защиты населения и труда региона в установленном законом порядке. Помещения приобретают органы местного самоуправления. Норма предоставления – 33 квадратных метра на человека.

Жилплощадь предварительно проверяет областная межведомственная комиссия с участием местных властей, представителей минстроя, минсоцзащиты, управления госстройнадзора и управления капитального строительства региона.

Так, в 2022 году жильем в Белгородской области обеспечили 314 детей-сирот.