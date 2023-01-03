В Белгородской области жертвой ковида стал 2327-й пациент

Сейчас из 157 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Яковлевского городского округа 1944 года рождения, проходившая лечение на базе городской больницы №2 Белгорода. За это же время 11 человек заболели, а выздоровели – 15.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 662 пациента, выздоровели – 162 024, умерли – 2 327. Сейчас из 157 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на одного человека больше.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 1 января в нашем регионе заболели 12 человек, а выздоровели – 17. А 31 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 19 к 14.