Более 1500 жителей Белгородской области обратились за бесплатной юридической помощью в 2022 году

С 39 заявителями приемы прошли в удобном формате видеоконсультаций.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Работают с обращениями профессиональные юристы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Они не только консультируют, но и помогают с составлением документов, в отдельных случаях оказывают полное юридическое сопровождение. Всего в этом году юрисконсульты «Госюрбюро» подготовили 361 документ правового характера.
Письменные консультации получили порядка 639 граждан, устные – 835 жителей. С 39 заявителями приемы прошли в удобном формате видеоконсультаций.
В основном белгородцы обращались по вопросам, связанным с ЖКХ, наследственным правом, взысканием задолженности судебными приставами и уменьшением таких взысканий, имущественными спорами, регистрацией прав на недвижимое имущество и другими.
Ближайшие выездные приемы пройдут 20 января в поселке Северный Белгородского района и 27 января – в поселке Комсомольский Белгородского района.