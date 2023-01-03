Более 1500 жителей Белгородской области обратились за бесплатной юридической помощью в 2022 году

С 39 заявителями приемы прошли в удобном формате видеоконсультаций. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Работают с обращениями профессиональные юристы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Они не только консультируют, но и помогают с составлением документов, в отдельных случаях оказывают полное юридическое сопровождение. Всего в этом году юрисконсульты «Госюрбюро» подготовили 361 документ правового характера.

Письменные консультации получили порядка 639 граждан, устные – 835 жителей. С 39 заявителями приемы прошли в удобном формате видеоконсультаций.

В основном белгородцы обращались по вопросам, связанным с ЖКХ, наследственным правом, взысканием задолженности судебными приставами и уменьшением таких взысканий, имущественными спорами, регистрацией прав на недвижимое имущество и другими.

Ближайшие выездные приемы пройдут 20 января в поселке Северный Белгородского района и 27 января – в поселке Комсомольский Белгородского района.