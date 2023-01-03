Росгвардейцы привезли из Белгорода новогодние подарки школьникам Луганской Народной Республики

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Военнослужащие и сотрудники войск правопорядка передали детям Луганщины сладкие новогодние подарки, которые собрали белгородские волонтеры. Бойцы ОМОН провели урок мужества для ребят, рассказали об истории спецподразделений Росгвардии.

- Мы рады, что именно нам выпала честь привезти детям Донбасса новогодние подарки. Меня дома ждут двое маленьких детей, и поэтому улыбки школьников, которые я увидел сегодня, показались мне особенно близкими и родными, – сказал обладатель крапового берета прапорщик полиции Михаил.

Ребята очень обрадовались, когда узнали, что к ним в гости вновь приедут офицеры Росгвардии

- Честно признаюсь, что, учитывая теплую, бесснежную погоду, да и саму ситуацию в целом, новогоднего настроения у нас не было. Но сегодня и детям, и нам его привезли росгвардейцы, - призналась завуч по учебно-воспитательной работе Валентина Анатольевна.