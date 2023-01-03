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НовостиОбщество3 января 2023 9:30

2000 белгородцев побывали на экскурсиях по достопримечательностям региона в 2022 году

Поездки были организованы областным Управлением по туризму
Алексей СЕРГУНИН
Трансфер, питание, билеты и мастер-классы для участников проекта были полностью бесплатными.

Трансфер, питание, билеты и мастер-классы для участников проекта были полностью бесплатными.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Тысяча жителей региона в возрасте старше 60 лет и тысяча граждан с ограниченными возможностями здоровья в рамках проектов «Серебряный вояж по Белогорью» и «Инклюзивные туры по Белогорью» посетили самые интересные достопримечательности региона, поучаствовали в мастер-классах и своими глазами увидели живописные места Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Поездки были организованы областным Управлением по туризму. Трансфер, питание, билеты и мастер-классы для участников проекта были полностью бесплатными. Отметим, что в 2021 году в поездках приняли участие 200 человек.