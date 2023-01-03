22 400 студентов Белгородской области оформили электронный льготный проездной билет в 2022 году

У каждого муниципалитета региона – свои льготные условия. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

У каждого муниципалитета – свои льготные условия, например, студенты Белгорода, Старооскольского и Губкинского горокругов получают скидку на 18 поездок каждый месяц, а студенты Вейделевского района – на 44 поездки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что студенты вузов и ссузов Белгородской области могут оформить льготу на проезд в электронном виде через региональный портал госуслуг gosuslugi31.ru. Ежемесячно на карту будут начисляться поездки со скидкой 50 процентов от стоимости проезда. Льготой можно воспользоваться в течение учебного года в период с 1 сентября по 30 июня.