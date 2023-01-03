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НовостиОбщество3 января 2023 9:07

Жителей Волоконовского района эвакуировать не планируют

Информацию об эвакуации опроверг Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков: Никакой эвакуации проводить не планируется.

Гладков: Никакой эвакуации проводить не планируется.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, будет ли эвакуация мирного населения из Волоконовского района, ведь «сейчас проводятся мероприятия по укреплению территории». Губернатор отметил, что в муниципалитете довольно спокойно и нет необходимости вводить режим ЧС.

- Никакой эвакуации проводить не планируется. Мы эвакуировали людей только из 15 населенных пунктов, где объявлен режим ЧС. Делаем это в случае резкого ухудшения ситуации. В целом, в Волоконовском районе ситуация достаточно спокойная, - сказал глава Белгородской области.

Отметим, на сегодняшний день введен режим ЧС в хуторе Старый Волоконовского района.