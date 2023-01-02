Более 11 тысяч пар сыграли свадьбы в Белгородской области в 2022 году

Узами брака решили связать себя 53 жениха и 20 невест старше 70 лет. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В 2022 году проведено 11253 регистрации, в 2021-м было зарегистрировано 9619 браков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Больше всего в Белгородской области женихов, которым 25-29 лет, а девушки чаще выходят замуж в возрасте от 18 до 24. Но есть и «возрастные» пары. 53 жениха и 20 невест старше 70 лет решили связать себя узами брака в прошлом году, 227 мужчин и 162 женщины оформили отношения, будучи старше 60 лет.

Наибольшей популярностью для свадьбы пользуются «красивые» или зеркальные даты. К примеру, в одну из таких – 22.02.2022 – органами ЗАГС зарегистрировано 138 браков.