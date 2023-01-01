В Белгородской области из-за коронавируса умер 2326-й пациент

Сейчас из 154 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Корочанского района 1937 года рождения, проходившая лечение на базе городской больницы №2 Белгорода. За это же время 14 человек заболели, а выздоровели – 19.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 639 пациентов, выздоровели – 161 992, умерли – 2 326. Сейчас из 154 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на одного человека больше.

30 декабря в нашем регионе заболели 15 человек, а выздоровели – 24. А 29 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 23 к 18.