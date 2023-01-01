С 1 января 2023 года на 4,8% выросли страховые пенсии для более чем 356 тысяч неработающих пенсионеров Белгородской области

Прибавка у каждого будет индивидуальной, она зависит от стажа и заработка. Кроме этого, вступит в силу нормативный документ, определяющий размер доплаты до прожиточного минимума пенсионера, что также повлияет на увеличение пенсии. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Отметим, на сегодняшний день в регионе более 86,8 тысяч работающих пенсионеров. Им индексация пенсий будет выплачиваться уже после увольнения. Гражданам, которые прекратили свою трудовую деятельность в текущем году и не работают в течение одного календарного месяца, выплата будет осуществлена в четвёртый месяц после увольнения с доплатой за три предыдущих.

В то же время для граждан, которые будут увольняться уже в 2023 году, выплата индексации будет производиться на второй месяц после увольнения. Также важно помнить, что, если они увольняются и принимаются на работу в одном и том же месяце, пенсия с учётом индексации им выплачена не будет.