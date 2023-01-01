Белгородский губернатор Вячеслав Гладков принял участие в «Забеге обещаний»

Вячеслав Гладков в компании активных жителей региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области вместе со своей семьей и сотнями активных жителей региона приняли участие в массовом забеге на 2023 метра. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Все участники открытого праздничного забега перед преодолением дистанции дали обещание самим себе, а затем зафиксировали его на специальной табличке с порядковым номером. Среди желаний и обещаний белгородцев: победить в марафоне, выучить иностранный язык, купить квартиру, отправиться на отдых и многие другие.

Напомним, «Забег обещаний» - это всероссийская акция, к которой сегодня, 1 января, смогли присоединиться все желающие жители любой точки страны. В прошлом году «Забег обещаний» проходил в парке Победы Белгорода. Вместе с жителями города дистанцию пробежал и глава региона Вячеслав Гладков.