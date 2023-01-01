В Белгородской области 8 детей появились на свет в новогоднюю ночь

Губернатор Вячеслав Гладков посетил 1 января перинатальный центр и поздравил молодых мам с Новым годом и с пополнением в семье. Глава региона также поблагодарил врачей и медсестер за их работу.

- В этом году в новогоднюю ночь наш регион прирос на 8 человек. В Белгороде и Старом Осколе родилось по два мальчика и одной девочке, а в Валуйках на свет появились и мальчишка, и девчонка. Дети и их мамы полностью здоровы и чувствуют себя отлично. Пусть детки растут здоровыми и счастливыми на радость родителям! Еще раз всех с новогодними праздниками! – пожелал Вячеслав Гладков.

По словам врачей, уже рождественские праздники мамы и их малыши встретят дома.