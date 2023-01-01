В 2022 году в Белгородской области родилось 318 Артёмов и 291 София

Среди юных белгородцев в 2022 году появились Лукерья и Корней. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В белгородском региональном отделении ЗАГС поделились статистикой самых популярных имен для новоиспеченных белгородцев за 2022 год.

Самым популярным именем среди мальчиков на протяжении всех двенадцати месяцев был Артём. Этим именем названы 318 родившихся в 2022 году малышей. На второй строчке уверенно расположился – Михаил. Это имя выбрали 298 семей региона. Третьим по популярности стал Александр, так нарекли 294 ребенка. Ворвались в пятерку любимых белгородцами имен мальчиков – Иван и Дмитрий: 233 и 225 младенцев соответственно.

Среди девочек к концу года резко сменились приоритеты: 1 место с большим отрывом заняла София, так назвали новорожденных в 2022 году в 291 семье региона. Уверенно лидирующая целый год Мария уступила лидерство и заняла вторую строчку рейтинга, его выбрали для 260 малышек. Третье по популярности – Варвара, ранее даже не входившее в первую десятку. Так зовут 200 маленьких белгородок, появившихся на свет в 2022 году. Далее – Анна (199 малышек), и Виктория (189 новорожденных).

Белгордцы смогли удивить и необычными именами в прошедшем году. Так, среди девочек появились Анисия, Белояра, Витослава, Любомила, Лукерья, Милолика, Ювилина, Ясмин Даниэла. Самые редкие среди имен мальчиков – Адислав, Азарий, Алессо, Даромир, Евсей, Золотой, Корней, Родислав, Родогор, Тихомир, Ярополк.