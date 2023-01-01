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НовостиОбщество1 января 2023 8:59

Губернатор поздравил белгородку со 100-летним юбилеем

Долгожительница проживает в селе Ливенки Красногвардейского района
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков еще раз поздравил белгородцев с наступившим годом. Также отдельные пожелания он направил в адрес Екатерины Белых, которая первого января отмечает вековой юбилей.

- Мы от все души, я думаю, вы согласитесь и присоединитесь, уважаемые жители Белгородской области, к моим поздравлениям, поздравляем Екатерину Афанасьевну со 100-летним юбилеем. Желаем ей огромного счастья, еще прожить 100 лет, радовать своим теплом, радовать своей мудростью родных и близких, - пожелал Вячеслав Гладков.