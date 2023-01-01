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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 22:39

Под обстрел попала окраина Шебекино Белгородской области

Снаряды повредили два частных дома и газоснабжение
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела окраины Шебекино повреждено газоснабжение.

В результате обстрела окраины Шебекино повреждено газоснабжение.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

1 января нового обстрелу со стороны Украины подверглась окраина города Шебекино Белгородской области. Никто из жителей не пострадал. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждении газоснабжения.

- В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения в 2 частных домовладениях - выбиты окна, повреждены двери и фасады. Также повреждено газоснабжение. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия, - заявил глава региона в телеграм-канале.