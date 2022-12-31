С 31 декабря по 9 января на белгородских дорогах будут ловить нетрезвых водителей

Белгородская Госавтоинспекция усиливает меры профилактики в отношении водителей, допускающих грубые нарушения ПДД. Автоинспекторы в круглосуточном режиме будут нести службу в городах и районах области, а также на региональных и федеральных трассах. Отдельной ротой ДПС области запланированы выездные мероприятия в самые отдаленные населенные пункты. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Экипажи дорожно-патрульной службы также будут приближены к местам массового пребывания белгородцев и гостей города. За счет усиления наряды ДПС появятся вблизи развлекательных учреждений.

Анализ прошлых лет свидетельствует, что количество пьяных водителей в новогодние праздники увеличивается. За 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили более 40 водителей с признаками опьянения. Также в первый день уходящего года в ДТП пострадала девочка-пассажирка, в связи с чем автоинспекторы напоминают об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции также предупреждают автомобилистов об уголовной ответственности за склонение представителей власти к коррупционным проявлениям, предусмотренным статьей 291 УК РФ.