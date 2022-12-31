Белгородцы смогут принести в специальные пункты жестяные банки окопных свечей

Во время вечернего прямого эфира к губернатору обратилась жительница Белгородской области. Женщина предложила организовать в регионе прием чистых жестяных банок для производства окопных свечей.

Вячеслав Гладков одобрил такую инициативу белгородки.

- Давайте попробуем. Только предлагаю приносить банки в те пункты, куда белгородцы сейчас приносят подарки для военнослужащих. Если у вас есть возможность, то приносите чистые, пустые и без крышек жестяные банки. Волонтеры будут изготавливать окопные свечи. Список пунктов приема я недавно публиковал, - сказал Главдков.

Отметим, в Белгороде до 7 января открыты три пункта приема подарков для военнослужащих: в ТРЦ «Рио», в ТЦ «Мега Гринн» и на новогодней ярмарке на Солнечных часах. Всего по региону открыто 15 таких пунктов.