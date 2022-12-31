В Белгородской области союзы поддержки матерей и жен военнослужащий будут работать в праздничные выходные

31, 1 и 2 января центры работать не будут, а с 3 по 6 января открыты с 9:00 до 18:00. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области на сегодняшний день союзы поддержки матерей и жен военнослужащих открыты во всех муниципалитетах. Более четырех тысяч человек обратились к специалистам центров. Помощь членам семей военнослужащих в трудоустройстве или с определением детей в детский сад, оказание помощи в бытовых вопросах, поиск давно не выходивших на связь мобилизованных, социальные выплаты – вопросы, с которыми приходят в центры, самые разные. Ни одно обращение не остается без внимания и контроля.

- Кому-то требуется помощь юристов, кому-то необходимо решить социальные проблемы, но чаще всего люди обращаются за помощью по организации связи с военнослужащими. Многие женщины, которые приходили в центры со своей проблемой, душевной болью, вернулись, чтобы сказать «спасибо!» за эту такую необходимую сегодня инициативу, – рассказала первый заместитель министра общественных коммуникаций Белгородской области Наталья Адаева.

31, 1 и 2 января центры работать не будут, а с 3 по 6 января открыты с 9:00 до 18:00.