Вячеслав Гладков 30 декабря проверил ход капремонта учреждений образования

Самое плохое состояние на двух объектах: школа №4 и детский сад №23. Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Вчера губернатор завершил объезд объектов образования, находящихся на капремонте в Белгороде. Два из них подрядчики успели сдать к новому году.

- Радости больше, чем за предыдущие дни. С уверенностью можно говорить, что уже сданы школа № 33 и детский сад № 63. Здесь подрядчики не подвели, сделали все качественно и в срок, - сообщил Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что есть небольшие недоделки по школе №35, которые подрядчик должен устранить до 16 января. Здесь также необходим проект реконструкции стадиона, чтобы им могли пользовать не только ученики, но и жители близлежащих домов. Однако Вячеслав Гладков назвал этот объект самым красивым из всех ремонтируемых. Также до 26 января должны быть устранены недочеты в детском саду №16.

- Самое плохое состояние на двух объектах: школа №4 и детский сад №23. Один подрядчик - большие недочеты. Все объекты держу на контроле до полной их сдачи! – заявил Гладков.