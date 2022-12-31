31 белгородцу в канун Нового года вручили государственные награды РФ и награды Белгородской области

Медали, благодарности и почетные звания получили жители региона. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков в торжественной обстановке вручил государственные награды Российской Федерации, а также награды Белгородской области 31-му белгородцу. Медали, благодарности и почетные звания получили люди, которые своим трудом внесли значительный вклад в развитие Белгородской области – в сфере культуры, сельского хозяйства, металлургии, образовании и т.д.

- Традиция в канун Нового года — подводим итоги уходящего года, вручаем госнаграды, награждая в Белгородской области самых заслуженных людей. Я бесконечно благодарен всем вам за ваш труд, за великую любовь к родной земле, своей профессии. Вы, действительно, служите Белгородской области, служите людям. И это особенно важно сейчас, — обратился к награждаемым глава региона Вячеслав Гладков.

Были вручены следующие награды:

· БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

· ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

· МЕДАЛИ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЗЕМЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ» I и II СТЕПЕНИ

· ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» XXX ЛЕТ

· БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

· НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» и «ОТЛИЧНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

· ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ