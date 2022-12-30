31 декабря в Белгородской области пройдут дожди и мокрый снег

Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 31 декабря на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью 6-11 м/с, днём 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днём от 0 до +5 градусов. В Белгороде ночью от +1 до +3 градусов, днем от 3 до 5 градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте. Жителям региона, дома которых оборудованы печным отоплением, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации. Не допускайте перекала печи, топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

Во время дождя используйте зонт и соответствующую обувь. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.