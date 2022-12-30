Белгородец похитил 106 тысяч рублей из суши-бара

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился владелец суши-бара. Придя на работу, его сотрудник обнаружил, что окно разбито, а из кассы пропали деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 31-летний местный житель. По предварительным данным, ночью мужчина прогуливался по областному центру в поисках наживы. Найденным кирпичом он разбил витрину бара, проник в помещение и похитил оттуда 106 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил.

В соответствии с п. «б, в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба и с незаконным проникновением в помещение) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.