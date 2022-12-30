В новогодние праздники белгородские коммунальщики будут дежурить круглосуточно

В период новогодних и рождественских выходных в управляющих компаниях и коммунальных службах всех городских округов и районов Белгородской области будут ежедневно дворники, слесари, электрики, инженерно-технические работники, водители коммунальной техники. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Разработаны схемы маршрутов движения техники по уборке от снега и наледи на закреплённых территориях. Заготовлены необходимые запасы песко-соляной смеси и соли для ликвидации скользкости в дворовых проездах и на пешеходных тротуарах. Погода переменчивая, нужно быть готовым максимально быстро отреагировать на любые её проявления, – рассказала заместитель министра ЖКХ Вероника Новикова.

Отследить, где находится коммунальная техника в муниципалитетах, и как работники расчищают улицы, жители могут на интерактивной карте. Платформа доступна для всех жителей региона. Сервис отображает местоположение и число машин, которые задействованы в уборке улиц. Также на карте можно увидеть количество очищенных километров дорог.

Все ресурсоснабжающие организации также будут переведены на круглосуточный режим работы. Своевременно устранять аварийные ситуации на внутридомовых инженерных сетях будут бригады аварийных служб, которые также будут работать по 24 часа все новогодние праздники.