Белгородские росгвардейцы поздравили с наступающими праздниками эвакуированного из районов СВО ветерана

5 декабря 2022 года Айказу Аракеловичу (в центре) исполнилось 99 лет. Фото управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Белгородской области пришли с подарками и угощениями в гости к ветерану Великой Отечественной войны Айказу Овсепяну, которого в июле этого года представители ведомства эвакуировали из районов проведения специальной военной операции.

- Мы искренне надеемся, что сегодня нам удалось подарить вам хорошее настроение и создать сказочную атмосферу приближающегося праздника, - обратилась к ветерану помощник начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Ирина Бугаева. - Ведь Новый год для большинства из нас - это время в кругу семьи и близких людей, а мы все - большая дружная семья. Мы всегда готовы оказать вам необходимую помощь и поддержку.

Завершилась встреча чаепитием, за которым Айказ Овсепян поделился с гостями своими фронтовыми воспоминаниями. Он поблагодарил их за внимание и пожелал всем, кто защищает граждан и стоит на страже закона, беречь тепло домашнего очага и достойно нести службу.

5 декабря Айказу Аракеловичу исполнилось 99 лет. Он участвовал в боях за Кавказ, Сталинградской битве. При штурме города Турда под непрерывным миномётным огнем устранил семь повреждений на линии связи, за что был награждён медалью «За отвагу». Победу встретил в австрийском городе Глайсдорф.