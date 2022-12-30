С 1 января 2023 года в Белгородской области введут особый режим въезда с территории ЛНР

Такое решение принято на заседании оперативного штаба Белгородской области. Особый режим въезда – выезда будет введён в автомобильных пунктах пропуска через административную границу Валуйки, Ровеньки. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для пропуска через административную границу при себе необходимо иметь следующие документы:

для граждан РФ: дипломатический паспорт, служебный паспорт, загранпаспорт, паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста), свидетельство о возвращении в РФ (только для въезда на территорию Белгородской области);

для лиц, имеющих документы ЛНР, ДНР до вступления в гражданство РФ - паспорт гражданина ДНР, паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной республики, свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 16 лет);

для иностранных граждан или лиц без гражданства - действительные документы, удостоверяющие их личность и признаваемые РФ в этом качестве, и виза, если иное не предусмотрено международным договором РФ или указами Президента РФ, аналогично въезду указанной категории граждан в РФ.