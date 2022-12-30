ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое

Жертв и пострадавших нет. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле еще одного села в Белгородской области 30 декабря. В селе Вязовое Краснояружского района снарядом поврежден частный жилой дом.

- Жертв и пострадавших нет. Снарядом поврежден один частный жилой дом - фасад, окна, кровля и забор. Многодетную семью переселили в безопасное место. Также повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте, - сообщил в соцсети губернатор Гладков.

30 декабря ВСУ также обстреляли Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды попали на территорию промышленного предприятия.