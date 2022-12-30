30 декабря снаряды ВСУ попали в промышленное предприятие Белгородской области

Все оперативные службы находятся на месте происшествия. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Об обстреле Шебекинского городского округа со стороны Украины 30 декабря сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Все оперативные службы находятся на месте происшествия.

- Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия: выбиты окна, поврежден забор. Подомовой обход продолжается, - написал глава региона в телеграм-канале.

На данный момент идет повторный обстрел территории. Оперативники уточняют информацию о разрушениях.

Напомним, 29 декабря Шебекинский городской округ также был обстрелян. Прилеты зафиксировали в хуторе Стадников. Взрывной волной оказались повреждены окна в двух частных домах. А в результате обстрела села Муром пострадал фасад одного дома. Кроме того, 10 снарядов попало по таможенному пункту пропуска в Шебекино.