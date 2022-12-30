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НовостиОбщество30 декабря 2022 11:16

Белгородский аэропорт будет закрыт до 8 января

Об этом сообщила Росавиация
Алексей СЕРГУНИН
Полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции.

Полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 30 декабря, федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что до 3:45 8 января 2023 года продлило режим временного ограничения полётов в аэропорты 11 городов на юге РФ: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно. Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно. Телефон колл-центра аэропорта Белгорода: +7 (4722) 235-777.

Напомним, что полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции.