17-летний белгородец похитил ювелирные украшения

В ОМВД России по Ивнянскому району обратилась 50-летняя женщина. Она сообщила, что из ее дома пропали ювелирные изделия. После оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность злоумышленника. В совершении преступления подозревается 17-летний житель Корочанского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за квартирную кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, молодой человек приехал в одно из сел Ивнянского района в гости. Во время прогулки он проник в дом местной жительницы, воспользовавшись тем, что дверь была не заперта. Обнаружив в шкатулке ювелирные украшения, юноша похитил их.

Сумма ущерба будет установлена в ходе следствия. Материал по факту кражи передан в территориальный следственный отдел СУ СК России по Белгородской области.