Более тысячи работников водоканала будут обеспечивать для белгородцев бесперебойное водоснабжение на новогодних праздниках

Ежедневно в районных подразделениях ГУП «Белоблводоканал» будут нести службу более ста сотрудников. Также ежедневно в муниципалитетах области будут наготове более двадцати единиц спецтехники. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Дополнительно 39 человек в составе аварийных бригад и 14 единиц техники будут ежедневно заступать на дежурство по Белгороду.

Контролировать оперативную обстановку по области ежедневно будет ответственный дежурный руководитель из головного офиса предприятия.

Таким образом, в период с 31 декабря 2022 года по 8 января на работу выйдет более тысячи работников Белоблводоканала.

Кроме того, по-прежнему в круглосуточном режиме принимать заявки от жителей региона будут в аварийно-диспетчерской службе по телефону: 8 (800) 234-71-87.