В групповом ДТП в Белгородской области погиб 85-летний водитель

По предварительным данным, вчера, 29 декабря, около 17:30 на 4 км автодороги «Грайворон - Илек-Пеньковка» 85-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», выехал на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении «Шевроле KLAN» под управлением 46-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В свою очередь «Шевроле» врезался с автобусом «ГАЗ-3121» под управлением 45-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Жигулей» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородском районе «Тойота» влетела в опору ЛЭП.