Волейбольный клуб «Белогорье» одержал волевую победу в Нижнем Новгороде

После 14-ти туров наши волейболисты занимают седьмое место с 23 очками. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В Нижнем Новгороде состоялся матч 14-го тура мужской Суперлиги по волейболу. Местный АСК принимал «Белогорье». Проиграв первый сет 20:25, гости оперативно и уверенно исправились – 25:15. Да и две других партии прошли под диктовку белгородцев – снова 25:15 и решающие 25:18. Итог - 3:1в пользу «львов».

У «Белогорья» в ТОП результативных игроков вошли - Мохамед Аль Хачдади (28 очков), Руслан Галимов (15), Павел Тетюхин и Георгий Заболотников (по 13).

- Сложная игра во всех отношениях, - подвел итог поединку старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев. - Ребята уже устали не только физически, но и морально: Нижневартовск, Новый Уренгой, Нижний Новгород, постоянные переезды, перелеты, гостиницы, одни и те же лица рядом… Из Нового Уренгоя в Москву добирались тремя группами в разные аэропорты, встретились уже на вокзале перед отправлением поезда в Нижний Новгород, причем одна группа приехала всего за 10 минут до его отправления.

Тяжелой была и утренняя тренировка, так как ребята уже заставляют себя делать необходимые действия. И таким же нелегким получилось начало матча с АСК. По сути, сет сделал одна расстановка на подаче Кухно, а затем хозяева просто держали счет. Я бы сказал, не столько АСК показало очень сильную игру, сколько мы им помогли своими неудачными действиями. В этом сете у нас просто мяч валился из рук.

Но ничего, перебороли себя, проявили характер и заиграли со второй партии. Мохамед несколькими мячами втянул команду в игру, там блоком зацепили, там в защите подняли, так и разыгрались. Дальше уже стало легче, раскатились и заиграли в свою игру.

После 14-ти туров наши волейболисты занимают седьмое место с 23 очками. Лидируют питерский «Зенит» (41 балл), казанский «Зенит» (40) и московское «Динамо» (38). Теперь 5 января в Новом Уренгое «львы» сыграют с местным «Факелом» (девятое место, 20 очков).