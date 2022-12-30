Белгородцам рассказали, как будут вывозить мусор в новогодние праздники

С 31 декабря по 8 января сбор отходов будет осуществляться подрядчиком ежедневно в полном объёме. Об этом сообщает пресс-служба губернатор и правительства региона.

Как известно, с 5 декабря региональный оператор открыл работу круглосуточной поддержки в мессенджерах. Однако ответы потребителям будут приходить с 9 до 18 часов по будням. Срок решения вопроса – от одного часа до двух дней.

Отметим, что многие вопросы требуют оперативного решения и конкретной информации, поэтому при обращении нужно указать точный адрес, а также фото- или видеофиксацию.