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НовостиНедвижимость30 декабря 2022 6:44

Белгородцам рассказали, как будут вывозить мусор в новогодние праздники

Региональный оператор по обращению с ТКО открыл горячую линию
Алексей СЕРГУНИН

С 31 декабря по 8 января сбор отходов будет осуществляться подрядчиком ежедневно в полном объёме. Об этом сообщает пресс-служба губернатор и правительства региона.

Как известно, с 5 декабря региональный оператор открыл работу круглосуточной поддержки в мессенджерах. Однако ответы потребителям будут приходить с 9 до 18 часов по будням. Срок решения вопроса – от одного часа до двух дней.

Отметим, что многие вопросы требуют оперативного решения и конкретной информации, поэтому при обращении нужно указать точный адрес, а также фото- или видеофиксацию.