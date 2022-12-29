В Белгороде во время новогодних праздников ограничат движение Фото: "КП" Архив

В период с 31 декабря по 8 января в центре Белгорода будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением массовых праздничных мероприятий.

Так, 31 декабря движение будет ограничено из-за новогодних гуляний и забега на Соборной площади. Власти города рекомендуют объезд по проспекту Славы, улице Преображенская, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Белгородского полка, проспекту Ватутина.

7 января в областном центре пройдет традиционный крестный ход и состоится праздничный молебен в день Рождества Христова. Объехать перекрытые участки можно будет по Белгородскому проспекту, улице Николая Чумичова, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Супруновская.

Подробные схемы и время перекрытия дорог в карточках.