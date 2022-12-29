В пятницу 30 декабря в Белгороде ожидается мокрый снег и гололед

Ночью 30 декабря в Белгороде возможен мокрый снег. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

облачным. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от трех градусов мороза до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется до пяти градусов.

В Белгороде ночью температура колеблется от -1 до +1 градуса, днем +1 +3 тепла.

Во время непогоды водителям необходимо снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать ПДД, особенно в районе пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта. Управляя автомобилем, не допускайте резкости при торможении, повороте и разгоне. Также следует соблюдать дистанцию с впереди идущим автомобилем. Пешеходам необходимо быть внимательными при передвижении по тротуару во время гололеда, чтобы не получить травму, а также аккуратно переходить через дорогу.