Двое белгородцев получили условный срок за посредничество во взяточничестве

В Белгородской области сотрудники УФСБ пресекли очередной факт коррупционной деятельности в сфере медицины. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики изобличили двоих жителей региона, причастных к оказанию посреднических услуг при получении взяток в интересах должностных лиц ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области».

В общей сложности злоумышленники оформили 6 бессрочных групп инвалидности. За «оказанные услуги» осужденные обогатились на сумму 1,7 миллиона рублей.

В ходе следствия правонарушители признали свою вину. Приговором Свердловского суда фигуранты признаны виновными в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев (условно) и штрафа в 150 тысяч рублей каждому. Приговор вступил в законную силу.

В целом, незаконное установление групп инвалидности повлекло нанесение ущерба бюджету РФ на сумму свыше 500 млн рублей.