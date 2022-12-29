Стало известно, как будут ходить автобусы в Белгороде и Белгородском районе 1 и 2 января

Стало известно расписание общественного транспорта на 1 и 2 января. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 29 декабря, в телеграм-канале «Белгородский общественный транспорт» опубликовали подробный график движения автобусов в Белгороде и Белгородском районе. Пока расписание есть на первое и второе января.

По всем маршрутам в Белгороде и пригороде есть изменения движения. Существенно сократится количество автобусов в Белгородский район. В то же время по некоторым маршрутам добавятся дополнительные рейсы в прямом или обратном направлении.

Подробнее ознакомиться с расписанием автобусов, чтобы не пропустить нужный рейс, можно в документе.