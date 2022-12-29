Белгородец сломал жене ребра за то, что она задержалась на работе

за избиение жены белгородец может сесть на 8 лет. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В полицию Краснояружского района поступило сообщение от сотрудников медучреждения о пациентке с телесными повреждениями криминального происхождения. Участковые уполномоченные в ходе проверки установили, что травмы пострадавшей нанес ее супруг.

По предварительным данным, вечером подозреваемый встречал жену с работы. Мужчину насторожило, что жена задерживается. Поэтому, когда женщина пришла, супруг распустил руки. Кровь на лице суженой напугала драчуна. Вернувшись домой, пара вызвала такси и отправилась в больницу. В медучреждении женщине был поставлен диагноз «перелом ребер и пневмоторакс».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Белгородцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.