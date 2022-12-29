Еще два пенсионера из Белгородской области стали жертвами мошенников

За сутки двое белгородцев отдали деньги мошенникам. Фото: "КП" Архив

В полицию Шебекинского городского округа 28 декабря обратились двое пенсионеров – 88-летний мужчина и 74-летняя женщина. Пожилые люди попались на уловку мошенников «Ваш родственник стал виновником ДТП». Чтобы не возбуждать мнимые уголовные дела, лже-правоохранители потребовали передать деньги. Поверив в обман, пожилой мужчина лишился 200 тысяч рублей, а женщина – 150 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество.

Полиция в очередной раз призывает белгородцев рассказать пожилым родственникам об аферистах. Не нужно отвечать на звонки с незнакомых номеров и пускать в квартиру или дом посторонних людей. Важно обсудить с пожилыми родителями, бабушками и дедушками алгоритм их действий на случай, если мошенникам все же удастся им дозвониться. Ни в коем случае нельзя переводить или передавать деньги незнакомцам, кем бы они не представились. Если кто-то сообщил по телефону о попавшем в ДТП или другую беду близком человеке, необходимо под любым предлогом прервать разговор и самостоятельно связаться с родственником, которому якобы нужна помощь, либо с кем-то из его окружения. Можно также всегда обратиться за помощью в полицию, позвонив по телефону 02 или с мобильного – 102.