В Белгороде могут увеличить грантовую помощь НКО с 2023 года

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сегодня встретился с настоятелем храма во имя преподобного Сергея Радонежского отцом Василием и старшей сестрой Марфо-Мариинского сестричества милосердия Еленой Химченко. На протяжении многих лет они выполняют гуманитарную миссию. Поддерживают людей, которые в непростой ситуации. Помощь самая разная – и продукты, и одежда, и ночлег, и консультации специалистов.

- Записал все предложения и просьбы общественников. К решению вопросов подключусь лично. Также отец Василий пригласил посетить Сергиевский храм, который сегодня является казачьим. Рассказал, как они работают с детьми, занимаются духовным воспитанием молодого поколения, что сейчас принципиально важно, - написал чиновник в соцсети.

Также Демидов отметил, что знакомится с деятельностью общественных движений в Белгороде, чтобы узнать, с какими трудностями они обычно сталкиваются. Как итог, он поставил задачу в 2023 году увеличить объем грантовой помощи некоммерческим организациям на реализацию социально важных проектов.