С 9 января пригородный поезд Белгород – Томаровка будет ходить круглый год

Пригородный поезд Белгород - Томаровка будет ходить круглый год. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На сайте регионального правительства появилась информация о том, что в целях улучшения транспортной доступности c 9 января 2023 года по рабочим дням недели будет курсировать пригородный поезд по маршруту Белгород – Томаровка – Белгород.

Раньше поезд ходил по маршруту только в летний период. Теперь же он будет курсировать круглый год.

№ 6014 Белгород - Томаровка будет отправляться со станции Белгород в 17:32, прибывает в Томаровку в 18:30;

№ 6013 Томаровка - Белгород отправляется со станции Томаровка в 19:21, прибывает в Белгород в 20:28.

С подробным расписанием движения поездов можно ознакомиться на сайте РЖД или в пригородных билетных кассах железнодорожного вокзала Белгород.