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НовостиОбщество29 декабря 2022 12:01

В Белгороде на новогодние праздники парковки будут бесплатными

В бесплатном режиме они начнут работать с 31 декабря
Наталия ИЛЮШНИКОВА
С 31 декабря по 8 января парковки в Белгороде будут бесплатными.

С 31 декабря по 8 января парковки в Белгороде будут бесплатными.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На период длинных новогодних выходных все парковки в областном центре будут бесплатными. Уже с 31 декабря они начнут работать в таком режиме. Бесплатный период парковочных пространств продлится до 8 января 2023 года.

В мэрии Белгорода также сообщили, что с 1 января 2023 года плоскостные парковки закрытого типа по Гражданскому проспекту, 52 и улице Вокзальная, 1 переоборудуют в открытые. К системе контроля их подключат лишь с 30 января. На протяжении всего первого месяца нового года платить за парковку горожанам не придется.