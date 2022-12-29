В Белгороде на новогодние праздники парковки будут бесплатными

С 31 декабря по 8 января парковки в Белгороде будут бесплатными. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На период длинных новогодних выходных все парковки в областном центре будут бесплатными. Уже с 31 декабря они начнут работать в таком режиме. Бесплатный период парковочных пространств продлится до 8 января 2023 года.

В мэрии Белгорода также сообщили, что с 1 января 2023 года плоскостные парковки закрытого типа по Гражданскому проспекту, 52 и улице Вокзальная, 1 переоборудуют в открытые. К системе контроля их подключат лишь с 30 января. На протяжении всего первого месяца нового года платить за парковку горожанам не придется.