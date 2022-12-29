В преддверии праздников белгородцам напомнили о правилах безопасного обращения с электричеством на улице и в доме

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Белгородские энергетики напомнили основные правила электробезопасности.

На улице

· Не приближайтесь к провисшим, оборванным проводам и лежащим на проводах деревьям ближе, чем на 8-10 метров. Они могут быть под напряжением. Будьте осторожны!

· Если вы заметили оборванный провод, организуйте охрану места повреждения в радиусе 8 – 10 метров и сообщите о случившемся по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220.

· Если попали в опасную зону шагового напряжения, выходите из нее гусиным шагом, передвигая пятку к носку и не отрывая ноги от земли.

· Не приближайтесь к подстанциям и ЛЭП, не заходите на территорию огороженных энергообъектов.

· Не запускайте под ЛЭП фейерверки! Если провод оборвется, можно получить серьезную электротравму.

В доме

· Чтобы новогодняя растяжка не стала причиной несчастного случая, необходимо проверить изоляцию проводов.

· Не перегружайте сеть! Для дома подойдут гирлянды, в которых не больше полусотни огней, в одну розетку включайте не больше 3. Общая мощность лампочек во избежание перегрева не должна превышать 65 Вт.

· Не ремонтируйте гирлянду, включенную в сеть, не натягивайте и не сгибайте провода, не прячьте их за металлическими трубами и радиаторами отопления.

· Не оставляйте работающие гирлянды в пустом помещении или на ночь. Не помещайте их в стеклянные емкости, как бы красиво это ни смотрелось.

Электробезопасность — детям

Запретите ребенку самовольно включать иллюминацию.

Не позволяйте прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации.

Не оставляйте малыша возле новогодней елки без присмотра.

Расскажите про селфи – в погоне за эффектным фото нельзя забывать об опасности электричества!

Запретите играть рядом с трансформаторными подстанциями и линиями электропередачи!

Соблюдайте эти несложные правила, и праздник не принесет беды!