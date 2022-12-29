Более 2000 подарков собрали в Белгородской области для военнослужащих

Об открытии точек сбора во всех муниципалитетах области глава региона объявил несколько дней назад. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении рассказал, что на сегодняшний день для военнослужащих собрано больше двух тысяч подарков. Об открытии точек сбора во всех муниципалитетах области глава региона объявил несколько дней назад.

- Очень благодарен тем, кто откликнулся. И теплые носки, и сладкие подарки, и детские рисунки сейчас уже начали развозить наши замечательные волонтеры и передают пограничникам, военнослужащим ПВО, тем, кто на передовой. Поэтому сбор подарков продлится до 7 января. Надеюсь, что наши парни с благодарностью и с теплом примут то, что дарите вы. Мне кажется, это очень важная акция и очень правильные поступки, которые должны происходить, - сказал Вячеслав Гладков.