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НовостиПолитика29 декабря 2022 11:03

Более 2000 подарков собрали в Белгородской области для военнослужащих

Белгородцы принесли в пункты сбора теплые носки, сладости и детские рисунки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Об открытии точек сбора во всех муниципалитетах области глава региона объявил несколько дней назад.

Об открытии точек сбора во всех муниципалитетах области глава региона объявил несколько дней назад.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении рассказал, что на сегодняшний день для военнослужащих собрано больше двух тысяч подарков. Об открытии точек сбора во всех муниципалитетах области глава региона объявил несколько дней назад.

- Очень благодарен тем, кто откликнулся. И теплые носки, и сладкие подарки, и детские рисунки сейчас уже начали развозить наши замечательные волонтеры и передают пограничникам, военнослужащим ПВО, тем, кто на передовой. Поэтому сбор подарков продлится до 7 января. Надеюсь, что наши парни с благодарностью и с теплом примут то, что дарите вы. Мне кажется, это очень важная акция и очень правильные поступки, которые должны происходить, - сказал Вячеслав Гладков.