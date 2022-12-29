Белгородские медучреждения в праздничные дни будут оказывать всю необходимую помощь жителям области

Операторы единой службы «122» ежедневно будут принимать вызовы врача на дом с 08.00 до 20.00 часов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, как будут работать медицинские организации в новогодние праздники.

С 31 декабря по 8 января операторы единой службы «122» ежедневно будут принимать вызовы врача на дом с 08.00 до 20.00 часов.

В Белгороде дежурные врачи в детских и взрослых поликлиниках будут ежедневно с 8:00 оказывать необходимую медицинскую помощь горожанам: маленьким пациентам – до 14:00, взрослым – до 15:00.

Оба травмпункта в Белгороде все праздничные дни работают круглосуточно. По такому же графику будут принимать пациентов в период праздников и проводить освидетельствование состояния алкогольного опьянения сотрудники областного наркологического диспансера.

Все ЦРБ области также в период с 31 декабря по 8 января продолжат оказывать необходимую медицинскую помощь. Жители Белгорода, имеющие право на льготы, смогут получить медикаменты 2, 3, 4, 5 и 6 января 2023 года с 8.00 до 15.00 часов по адресу: г. Белгород, ул. Горького, д.78.

Стоматологи также окажут помощь как неотложную, так и плановую.