В Белгороде пройдет акция «Бенгальские огни вместо фейерверков»

Возможно, в этом году в Белгороде зародится еще одна добрая традиция Фото: "КП" Архив

В Белгороде в новогоднюю ночь стартует яркая акция «Бенгальские огни вместо фейерверков». К участию приглашаются все желающие белгородцы и гости города.

Администрация областного центра отмечает, что стать участником акции можно в любой точке – дома, в городе или за его пределами. Нужно лишь зажечь бенгальские огни и выложить фото на своей странице во Вконтакте с хэштегом #бенгальские_огни_белгород.

За лучшие фото авторы получат новогодние призы. Поддержать акцию в соцсетях можно с 1 до 8 января.

- Тысячи бенгальских огней, которые зажгутся в регионе в эти праздничные дни, станут символом единения белгородцев вокруг добра, любви и сострадания. Символом нашей веры в чудеса, светлые перемены и исполнение желаний. Возможно, в этом году в Белгороде зародится еще одна добрая традиция, - отметили в администрации Белгорода.