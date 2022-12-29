Белгородские кадеты поздравили участников СВО с Новым годом

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Накануне новогодних праздников подшефные Росгвардии из Белгорода присоединились к Всероссийской акции «Письмо солдату». Кадеты написали слова поддержки и поздравления всем, кто сейчас исполняет служебный и воинский долг в зоне проведения спецоперации.

- Кадеты искренне переживают за судьбу каждого защитника, надеются своими посланиями немного скрасить будни бойцов. Следуя традициям, письма аккуратно сложили во фронтовые треугольники, как в годы Великой Отечественной войны, - отметила преподаватель школы №37 г. Белгорода Ирина Ляшенко.

Также школьники подготовили видеообращение к российским военнослужащим (сотрудникам) с пожеланием скорейшего возвращения к родным и близким. Все послания будут доставлены военным в зону боевых действий.

Отдельные письма с поздравлениями, рисунками и новогодними поделками кадеты передали своим шефам из ОМОН «Острог» и СОБР «Белогор» регионального управления Росгвардии.