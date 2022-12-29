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НовостиОбщество29 декабря 2022 8:42

Дети белгородских военнослужащий поедут в 2023 году в «Бригантину Белогорья»

Работу детского лагеря в Крыму планируют начать летом
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вячеслав Гладков в соцсети спросил мнение белгородцев, согласны ли они с тем, что детей погибших и участвующих в боевых действиях военнослужащих, а также детей, получивших ранения на территории региона, стоит отправить в санаторий в первую смену. Такой вариант главе региона предложил руководитель одной из организаций по оказанию помощи семьям военных.

- Мне кажется, в этом большая человеческая справедливость. Но хотел бы посоветоваться с вами, дорогие друзья, и услышать ваше мнение. Надеюсь прочитать, согласны или не согласны с этим предложением, по какой причине, — отметил Гладков.

Глава министерства образования области Андрей Милёхин накануне рассказал, что в январе 2023 года пройдет заседание координационного совета, где утвердят порядок направления детей в лагерь.