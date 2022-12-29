Жителей Белгородской области научат распознавать взрывоопасные устройства

Во время вечернего прямого эфира 28 декабря губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в ближайшее время региональные власти распространят в сети видеоролики с образцами предметов, которые могут быть потенциально опасными. Мера связана с тем, что далеко не все сейчас могут распознать вещи, которые ни в коем случае не стоит брать в руки.

- Постарайтесь обращать внимание на все предметы, если вы из приграничья. Мы стараемся много говорить о том, как выглядят взрывоопасные предметы, в том числе «Лепестки». В интернете тоже много изображений. Но я дал поручение, чтобы отдельно подготовили ролики с образцами предметов, которых нужно опасаться, - сказал глава Белгородской области.

Напомним, за последние месяцы от взрывоопасных устройств уже пострадали несколько белгородцев. На прошлой неделе 14-летний подросток из-за детонации такого предмета получил травмы лица и лишился стопы. При обнаружении подозрительного предмета на улице, незамедлительно звоните по номеру единой диспетчерской службы – 112.