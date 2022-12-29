В Белгороде приступили к рекультивации свалки в Юго-Западном районе

Старая свалка занимает больше 20 гектаров. Фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Валентин Демидов, исполняющий обязанности мэра Белгорода, сообщил о том, что в Белгороде приступили к рекультивации 45-летней свалки. Она занимает больше 20 гектаров и за время эксплуатации там было накоплено 1,2 миллиона кубометров мусора. При этом, отметил чиновник, с 2006 года на площадке уже не ведутся захоронения отходов.

- Наша задача – вернуть природу. Процесс непростой. Масштабы - до мурашек, - написал Валентин Демидов в соцсети.

Процесс рекультивации будет проходить в два этапа: технический и биологический. Сначала специалисты выполнят нескольких важных систем, например, сбора и очистки фильтрата и поверхностных стоков, благоустроят территорию. На втором этапе – подготовят плодородный слой.

Все работы планируют завершить до конца 2024 года. Рекультивация пройдет по нацпроекту «Экология».